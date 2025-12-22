Синоптик Позднякова спрогнозировала снег и мороз в Москве на Новый год

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила « Москве 24 », что в период новогодних праздников в столице с большой вероятностью будут мороз и снег.

По словам эксперта, характер погоды начнет меняться уже к вечеру 22 декабря из-за приближения холодного атмосферного фронта. Отрицательная температура сохранится в дневные часы до четверга, 25 декабря, включительно. В пятницу к Московскому региону приблизится теплый фронт, который принесет еще большее количество снега. В результате сформируется снежный покров, который полностью закроет землю.

Специалист предположила, что с большой вероятностью снег сохранится до новогодней ночи, потому что до 31 декабря ожидается достаточно морозная погода. Такие условия позволят гостям и местным жителям покататься на санках и лыжах.