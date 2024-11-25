Снегопады накрыли почти всю Россию

На сегодняшний день более 90% территории России уже покрыто снегом. За неделю погодная ситуация не изменится, отметил в комментарии ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас на всей северной половине Центрального федерального округа лежит снег, его нет только на юге, в Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях и на юге Приволжского федерального округа», — сказал синоптик.

Почти все территории России находятся под снегом, несмотря на положительные аномалии температуры. По словам метеоролога, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах осадки будут выпадать лишь местами.

Вильфанд также добавил, что в Ямало-Ненецком автономном округе высота снежного покрова составляет от 30 до 45 сантиметров, а в Якутии снег лежит почти на всей территории — от 15 до 50 сантиметров.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что выпавший в Москве и Подмосковье снег не растает до весны. В Дмитрове зафиксировали самый высокий уровень снега — 14 сантиметров.