Зима официально пришла в столичный регион

Тишковец: выпавший в Москве и Подмосковье снег не растает до весны

В Московской области за сутки выросли январские сугробы. Об этом в Telegram-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Больше всего снега выпало на западе Подмосковья. Самый высокий снежный покров — 14 сантиметров — зафиксировали в Дмитрове.

В Истре, в районе Новоиерусалимского монастыря, сугробы достигли 15 сантиметров, в Волоколамске выпало 20 сантиметров осадков, в Клину — 21, в Можайске — 22.

«На юге и востоке Подмосковья из-за прошедших дождей снежный покров отсутствует», — добавил Тишковец.

В Москве на главной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила всего пять сантиметров. Центр города замело на два сантиметра, Тушино — на пять. Больше всего снега на метеостанции МГУ — 10 сантиметров.

«Обычно такой снежный покров должен быть только в первой декаде декабря», — пояснил метеоролог.

По его словам, сформировавшийся снежный покров сохранится до весны. Снег в Москву и Московскую область принес циклон «Каэтано».