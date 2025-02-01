«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Жителей Москвы и Московской области предупредили об объявлении «желтого» уровня опасности из-за гололеда и мокрого снега в первые дни февраля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

«Москва: гололедно — изморозевое отложение. Период предупреждения с 21:00 1 февраля до 23:00 5 февраля. На отдельных участках дорог гололедица», — говорится в сообщении.

В Московской области это предупреждение будет действовать с 1 по 2 февраля. В Гидрометцентре уточнили, что в регионе на отдельных участках дорог будет гололедица.

Кроме того, в ночь на 2 февраля по области ожидается местами налипание мокрого снега на провода и деревья.

«Желтый» уровень опасности также будет действовать в Тверской, Смоленской, Брянской, Курской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Калужской и Тамбовской областях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей, что на следующей неделе в столицу может вернуться снег.