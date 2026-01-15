В Федерации независимых профсоюзов России заявили, что в случае серьезной непогоды можно не выйти на работу, поставив об этом в известность работодателя. Насколько это в действительности соответствует закону, рассказала 360.ru эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она напомнила, что по закону не выходить на работу можно в выходные и праздничные дни. В иных случаях работодатель сам решает, какую причину считать уважительной, а какую — нет.

«И если говорить, например, про Москву и сегодня, если сотрудник не придет на работу со словами о снегопаде, скорее всего, это будет признано неуважительной причиной. Потому что сегодня Москва едет, вроде как уже некоторое время острая ситуация решена. Если это где-то в глухой деревне и сотруднику нужно добираться до работы два часа при хороших обстоятельствах, а у него снегом завалило весь дом от низа до дверей — такая причина будет признана уважительной, конечно же, потому что он физически не имел возможности», — объяснила Яковлева.

При этом работник в любом случае получит меньшую зарплату за месяц, поскольку отработал меньше дней. Если же такого человека уволят и он решит подать в суд, то решение будет зависеть от того, кем он работал и к каким последствиям привело его отсутствие на рабочем месте, добавила эксперт.

«Грубо говоря, если сотрудники скорой помощи не выходят на работу и в городе кто-то умирает, не проводятся операции, то это плохие последствия, и в этом случае, скорее всего, суд встанет на сторону работодателя. А если он офисный сотрудник, продажник, например — ну, не попродаем два дня, ничего страшного», — заключила собеседница 360.ru.

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что опоздание на работу из-за непогоды считается нарушением трудовой дисциплины.