Юрист Русяев отметил, что опоздание на работу из-за непогоды считается нарушением трудовой дисциплины

Юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев объяснил RT , что в российском трудовом праве опоздание на работу из-за непогоды считается нарушением трудовой дисциплины. Это связано с тем, что обязанность работника приходить вовремя закреплена в Трудовом кодексе.

Однако, по словам юриста, важно учитывать вопрос вины. «Дисциплинарная ответственность допустима только тогда, когда работодатель докажет, что работник мог исполнить обязанность вовремя и не сделал этого по зависящим от него причинам», — отметил он. Если вина отсутствует, то опоздание не считается проступком в юридическом смысле.

Также имеет значение продолжительность отсутствия на рабочем месте. Опоздание менее четырех часов подряд не считается прогулом, и увольнение по этому основанию незаконно. Работодатель может ограничиться замечанием или выговором.

Если работник отсутствовал четыре часа и более, ситуация может быть расценена как прогул, который допускает увольнение. Однако это возможно только при отсутствии уважительной причины.

Уведомление руководителя и фиксация задержек транспорта или официальных сообщений о перекрытии дорог могут изменить правовую оценку ситуации. «При соблюдении процедуры работодатель обязан затребовать письменное объяснение и оценить тяжесть проступка с учетом реальных условий, в которых оказался работник», — подытожил Илья Русяев.