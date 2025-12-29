Снегири-мутанты и Снегурочка без глаз. Российский город украсили странными новогодними арт-объектами

В Нижневартовске установили странные новогодние арт-объекты, которые уже успели шокировать горожан — пучеглазых снегирей и Деда Мороза со Снегурочкой с пустотой вместо глаз, носа и рта. Об этом сообщило издание Ura.ru .

Мэрия Нижневартовска в очередной раз поразила горожан новогодним креативом. До этого уже были снежные городки с безликим Дедом Морозом, уродливым зайцем и Снегурочкой-Халком. Теперь, вероятно, настала очередь снегирей.

Городская администрация опубликовала фото с украшенным фигурами снегирей Рябиновым бульваром, которое подписчики успели прокомментировать. На кадрах была видна установленная арка с елочными шарами и снегири, у которых такие же шары разместили на голове.

«„А где снегири? Это какие-то пучеглазые инопланетяне в абстракционизме!“; „Снегири в шоке от происходящего“; „Больше на какого-то мутанта похоже“», — написали горожане.

Издание опубликовало скрины документов с портала госзакупок, где указывалось, что снегири должны были держать в клювах новогодние шары, стилизованные под ягоды. Только при реализации проекта что-то пошло не так.

Всего город потратил на новые арт-объекты почти 49 миллионов рублей.

Несколько лет назад в Нижневартовске устанавливали ледяные скульптуры Снегурочки и зайца с «каменными лицами».