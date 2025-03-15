Снег выпал в нескольких городах Подмосковья

Умеренный снег выпал в полдень в Серпухове, и сильный — в Кашире. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В 15 часов слабый снег в Кашире, а в Серпухове, Коломне и Черустях <… > снега не было. Но в период между 14.00 и 15.00 небольшой снег там был», — рассказал он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в столицу после штормовой погоды ненадолго вернутся заморозки со снегом. Похолодание продлится примерно неделю, на дорогах будет гололедица, добавил он. При этом к следующим выходным, по словам синоптика, температура вновь может подняться до +12 градусов. Метеоролог назвал такие перепады нормальными для марта.