Употребление алкоголя без чувства меры является первым признаком начала формирования зависимости. Об этом в комментарии 360.ru заявил психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев.

Он пояснил, что это называется утратой количественного контроля, когда после первого же глотка спиртного человек не может остановиться, пока не выпьет максимальную дозу.

«Если человек начинает выпивать до тех пор, пока фактически не засыпает лицом в салате, то это первый признак начала алкоголизма, а опохмеление на утро, чтобы прийти в себя, — дорога в один конец, когда зависимость начала формироваться окончательно», — заявил Казанцев.

Второй стадией начала алкогольной зависимости специалист назвал потерю контроля над жизнью, когда человек понимает, что с утра у него есть важные дела, но остановиться от возлияний не может, убеждая себя в том, что со всем справится.

Как еще формируется алкоголизм и какие есть способы, чтобы обнаружить его у себя на ранней стадии, а также как помочь близким — в материале 360.ru.