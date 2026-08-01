01 августа 2026 17:36 Когда без бокала жизнь не радует: как понять, что начался алкоголизм? Нарколог Казанцев: существуют три стадии алкоголизма Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Бокал вина после работы, пиво по выходным или рюмку для снятия стресса многие считают безобидной привычкой. Но именно так нередко начинается алкогольная зависимость, которую человек может не замечать годами. По каким признакам можно вовремя распознать проблему и когда без помощи врача уже не обойтись, выяснил 360.ru.

Как начинается алкогольная зависимость

Зависимый от алкоголя человек не контролирует объем выпитого: только пригубив спиртное, он не останавливается до тех пор, пока не употребит максимальную дозу. Об этом в комментарии 360.ru рассказал психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев. Он пояснил, что утрата количественного контроля является первым признаком начала формирования алкоголизма. «Затем идет опохмеление. Это уже сформированная зависимость с диагностическими формами опьянения, то есть с провалами в памяти. Употребление алкоголя учащается. Человек продолжает пить и на следующий день, и на следующий», — подчеркнул Казанцев. Нарколог добавил, что в следующей стадии человек начинает терять ситуационный контроль.

Это когда вам завтра надо на работу, но вы выпиваете, думая, что все равно выйдете, или когда человек продолжает употреблять алкоголь и в субботу, и в воскресенье, понимая, что в понедельник надо выходить.

Дальше зависимость прогрессирует, и человек начинает выпивать в середине недели, а потом прогуливает работу, отпрашивается или берет больничные, постепенно погружаясь все глубже и глубже.

Фото: РИА «Новости»

Нарколог отметил, что еще одним признаком зависимости может стать алкогольный абстинентный синдром, который проявляется в треморе, учащении сердцебиения, ознобе, потливости, чувстве вины, страхе, нарушении сна из-за кошмаров. «Абстинентный синдром зависимые купируют употреблением алкоголя. Простой человек во время похмелья на алкоголь даже не может смотреть и думать о нем, настолько ему плохо», — отметил Казанцев.

Кому грозит алкогольная зависимость

Психиатр-нарколог подчеркнул, что алкогольная зависимость формируется индивидуально для каждого человека. Существует три стадии алкоголизма, скорость перехода между которыми у каждого своя. «Есть люди, которые до 33 лет не доживают и умирают от тех или иных заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. У кого-то цирроз в печени в 25 лет: это самая высокая стадия. Средняя — когда человек дотягивает до 50 лет или доживает до преклонного возраста через периоды запоев и ремиссий», — пояснил собеседник 360.ru. По словам Казанцева, зависимость зависит от биологии, социального положения человека и его духовного состояния.

Есть определенная наследственная предрасположенность, хотя генетики говорят, что ее нет, но тем не менее дети копируют поведение родителей. Также влияет окружение.

Он добавил, что алкоголем многие заполняют духовную пустоту, когда начинают пить от скуки или потому, что грустно. Бросить спиртное человек не в состоянии, потому что ответ на вопрос, чем тогда заниматься по вечерам или по выходным, пугает. «Эти паттерны поведения необходимо менять, но человеку это сделать очень сложно. Многие бросают пить, но не знают, как вести себя в трезвой жизни», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Нарколог пояснил, что сталкивался с тем, как от алкоголя отказываются люди, которые уже достигли достаточно солидного возраста. К ним приходит осознание, что жалко терять еще один день из остатков жизни на похмелье.

Как узнать о формировании алкогольной зависимости

Сейчас достаточно много тестов для того, чтобы понять, насколько высок риск формирования зависимости от алкоголя. Также можно пройти генетическое исследование на склонность к алкоголизму.

Еще раз говорю: хотя генетики отрицают наследственную передачу, практика показывает, что предрасположенность есть. Также существуют тесты CDT на карбоксин и негативный трансферрин, их лучше сдать обязательно.

Казанцев подчеркнул, что самый основной и простой тест — сколько времени купленный алкоголь хранится в домашнем баре. «Если вы его сразу выпиваете, то стоит задуматься о том, что у вас есть зависимость. Либо если частота употребления алкоголя увеличивается. Это основные прогностические признаки», — обратил внимание специалист. Вторым важным признаком он назвал переход на опохмеление после обильных возлияний и возникновение провалов в памяти о времени, проведенном за бутылкой.

Фото: РИА «Новости»

«И конечно, нельзя пить тем, кто даже после малых доз начинает вести себя неадекватно и агрессивно. Они потом говорят, что не помнят, что творят. Это касается и мужчин, и женщин», — подчеркнул Казанцев. Эксперт добавил, что при появлении подобных признаков нужно обратиться к клиническому психологу или психотерапевту, чтобы понять причины употребления алкоголя. «Может, они вторичные. Человек просто выпивает, чтобы погасить тревогу или лучше заснуть», — пояснил собеседник 360.ru. Он отметил, что специалист подберет литературу или даст советы, как побороть тягу к алкоголю.

Как справиться с тягой к алкоголю Спиртное — хорошее средство против тревоги или беспокойства, которого сегодня в жизни очень много, но его употребление вызывает зависимость. Об этом 360.ru напомнила врач-психиатр Научного центра персонализированной медицины Надежда Соловьева. «Есть такое понятие, что у каждого человека есть свой наркотик, к которому легко развивается зависимость. С алкоголем то же самое. Хотя он влияет не на всех, но у тех, кто впадает зависимость, начинаются проблемы с тем, чтобы от него отказаться», — пояснила она. По словам специалиста, зависимость проявляется в контроле первой дозы, когда отказавшийся от спиртного человек держится только до первого глотка, после которого уже не может остановиться.

Фото: РИА «Новости»

«Алкогольная зависимость всегда сопровождается компульсивным или неуправляемым влечением к спиртному, в котором не помогут никакие убеждения или разговоры. Пока человек сам не осознает свою проблему, решить ее невозможно», — подчеркнула Соловьева. Помочь зависимому можно, если начать объяснения о контроле первой дозы и улучшении состояния после отказа от спиртного. С первого или второго раза донести информацию до зависимого может не получиться, но со временем человек все равно поймет разницу.

Крики, ссоры и скандалы только усиливают компульсивные влечения у алкоголиков. У них сразу появляется мотивация снова начать пить с аргументами: «Я употребляю, потому что у нас скандал».