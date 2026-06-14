В Московской области ликвидировали лесной пожар

13 июня в Кудиновском участковом лесничестве произошел пожар. Возгорание случилось в одном километре от территории СНТ «Мечта» города Старая Купавна Богородского городского округа.

Для тушения привлекли шесть человек из лесопожарных формирований и три единицы техники. Пожар был потушен в день выявления.

По информации пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 14 июня на большей части территории региона ожидается первый класс пожарной опасности. В Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — второй класс, в Егорьевском, Ступинском и Шатурском — третий, в Виноградовском, Луховицком, Ногинском и Орехово-Зуевском — четвертый.

В последующие дни классы пожарной опасности изменятся. Также сообщается, что в ближайшие дни температура будет от плюс 16 до 22 градусов, ночью — от плюс 6 до 11 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, дожди, местами — сильные.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.