Смог и повторил. Россиянин победил BMW в тяжелом споре

Верховный суд встал на сторону россиянина в споре с BMW на 400 миллионов рублей

Подмосковный предприниматель получит с немецкого автогиганта BMW около 400 миллионов рублей. О деталях судебного разбирательства сообщил телеграм-канал Mash .

Автомобиль BMW X7 житель Московской области купил пять лет назад. Машина обошлась ему в 11 миллионов рублей.

Проблемы с детищем баварских инженеров на отечественных дорогах начались почти сразу же. У люксового внедорожника перестала работать вентиляция одного из сидений.

Бизнесмен через суд потребовал замены автомобиля. Судебный процесс затянулся на несколько лет, затем концерн и вовсе перестал работать в России.

Суд при этом обязал баварскую фирму выплачивать неустойку почти в семь миллионов рублей в месяц. Сумма достигла 300 миллионов.

Юристам компании удалось оспорить это начисление, однако Верховный суд отменил решение нижестоящей инстанции и подтвердил право истца на получение выплат. Когда мужчине отдадут честно заслуженные деньги, неизвестно. Еще в прошлом году он собирался передать часть этих средств в российские войска.