СМИ сообщили о всплеске народной любви к убийце главного медстраховщика США

Американская полиция задержала подозреваемого в убийстве исполнительного директора компании по медстрахованию UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Это 26-летний инженер Луиджи Манджони, сообщил CNN .

Мужчину задержали в «Макдональдсе». Его опознал сотрудник фастфуда. Полиция нашла в рюкзаке у подозреваемого маску и оружие.

Позднее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что задержанный подходит под описание человека, которого разыскивали власти. Пока Манджони не предъявили обвинений в убийстве Томпсона, его арестовали за хранение незарегистрированного оружия.

По данным полиции, Луиджи Манджони учился в престижной частной школе, он окончил ее лучшим в классе. После этого он отучился в Пенсильванском университете — учебное заведение входит в элитную Лигу плюща.

При обыске у Манджони нашли рукописный манифест, который, как отметили в полиции, «свидетельствует, что он, похоже, испытывает неприязнь к корпоративной Америке».

«Я приношу свои извинения за любые ссоры и травмы, но это необходимо было сделать», — привел CNN выдержку из этого манифеста.

Также телеканал утверждает, что сообщения в социальных сетях Манджони свидетельствуют о его потери связи с родственниками в последнее время. В одном из постов знакомый мужчины написал, что «похоже, твоя семья ищет тебя».

Брайана Томпсона, исполнительного директора крупнейшей частной компании США в области медстрахования, застрелили 4 декабря в центре Нью-Йорка.

Ранее неизвестный расстрелял двух охотников в Талдоме. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.