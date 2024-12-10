СМИ сообщили о всплеске народной любви к убийце главного медстраховщика США
Полиция задержала подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare
Американская полиция задержала подозреваемого в убийстве исполнительного директора компании по медстрахованию UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Это 26-летний инженер Луиджи Манджони, сообщил CNN.
Мужчину задержали в «Макдональдсе». Его опознал сотрудник фастфуда. Полиция нашла в рюкзаке у подозреваемого маску и оружие.
Позднее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что задержанный подходит под описание человека, которого разыскивали власти. Пока Манджони не предъявили обвинений в убийстве Томпсона, его арестовали за хранение незарегистрированного оружия.
По данным полиции, Луиджи Манджони учился в престижной частной школе, он окончил ее лучшим в классе. После этого он отучился в Пенсильванском университете — учебное заведение входит в элитную Лигу плюща.
При обыске у Манджони нашли рукописный манифест, который, как отметили в полиции, «свидетельствует, что он, похоже, испытывает неприязнь к корпоративной Америке».
«Я приношу свои извинения за любые ссоры и травмы, но это необходимо было сделать», — привел CNN выдержку из этого манифеста.
Также телеканал утверждает, что сообщения в социальных сетях Манджони свидетельствуют о его потери связи с родственниками в последнее время. В одном из постов знакомый мужчины написал, что «похоже, твоя семья ищет тебя».
Брайана Томпсона, исполнительного директора крупнейшей частной компании США в области медстрахования, застрелили 4 декабря в центре Нью-Йорка.
Ранее неизвестный расстрелял двух охотников в Талдоме. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.