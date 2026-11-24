Российским и монгольским СМИ предложили запустить совместные медиапроекты об общей истории двух государств с применением искусственного интеллекта. С такой инициативой выступил гендиректор объединенной редакции Life и Shot Денис Арапов на первом Российско-монгольском медиафоруме в Улан-Баторе.

В качестве примера спикер привел проект холдинга News Media «Мгновения весны», в рамках которого архивные снимки времен Великой Отечественной войны оживили с помощью нейросетей. По словам Арапова, аналогичный подход подойдет для создания коротких видеороликов с драматургией об исторических связях России и Монголии.

Форум прошел в ноябре 2026 года и собрал свыше 70 журналистов и медиаэкспертов двух стран. Организаторами встречи выступили агентство Sputnik, Минцифры РФ и Союз журналистов Монголии.