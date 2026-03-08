Поплавская напомнила о смертной казни на фоне данных об ущербе Донбассу Киевом

Общественный деятель Яна Поплавская резко отреагировала на доклад главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина президенту Владимиру Путину. В своем телеграм-канале артистка косвенно потребовала радикальных мер для «идейных нацистов».

В ходе встречи с главой государства Бастрыкин сообщил, что на данный момент в России к пожизненному заключению приговорили уже 71 украинского солдата. Их, как добавила Поплавская, признали виновными в «смерти россиян».

Также председатель СКР озвучил сумму ущерба, нанесенного действиями Украины в Донбассе. Она превысила половину триллиона рублей.

Поплавская сочла, что гуманное отношение к таким преступникам ложится тяжким бременем на российский бюджет.