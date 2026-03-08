«Смертная казнь есть». Поплавская потребовала радикальных мер после слов Бастрыкина о нацистах
Поплавская напомнила о смертной казни на фоне данных об ущербе Донбассу Киевом
Общественный деятель Яна Поплавская резко отреагировала на доклад главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина президенту Владимиру Путину. В своем телеграм-канале артистка косвенно потребовала радикальных мер для «идейных нацистов».
В ходе встречи с главой государства Бастрыкин сообщил, что на данный момент в России к пожизненному заключению приговорили уже 71 украинского солдата. Их, как добавила Поплавская, признали виновными в «смерти россиян».
Также председатель СКР озвучил сумму ущерба, нанесенного действиями Украины в Донбассе. Она превысила половину триллиона рублей.
Поплавская сочла, что гуманное отношение к таким преступникам ложится тяжким бременем на российский бюджет.
Почему Россия должна содержать до конца жизни больше 70 безжалостных убийц наших граждан, идейных нацистов? То же касается террористов из «Крокуса», других убийц, убийц-насильников и педофилов.
Яна Поплавская
Актриса напомнила, что Александр Бастрыкин неоднократно публично выступал за необходимость возвращения смертной казни в юридическую систему России.
Она выразила надежду, что этот вопрос стал одной из тем конфиденциального обсуждения в Кремле.
Поплавская также привела в пример опыт соседнего государства.
«В нашей братской Белоруссии, например, смертная казнь есть», — напомнила она.
В 2025 году почти половина россиян высказывалась за возвращение смертной казни. Доцент МПГУ Олег Макаренко объяснял 360.ru, что высшая мера наказания не останавливает людей от преступлений.