«Сказываются усталость и напряжение». Почему россияне хотят возвращения смертной казни?

Почти половина россиян выступила за снятие моратория на смертную казнь. Это связано с напряженностью в обществе, рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко психолог Татьяна Галич.

«Сейчас сказывается усталость, напряжение, есть уже долгое состояние, когда мы живем, будто вдохнули и не можем выдохнуть. И очень хочется куда-то все это сбросить. Поэтому, конечно, все чаще звучат идеи об ужесточении системы наказаний», — объяснила специалист.

Она добавила, что так было всегда.

«В редкий период нашей истории мы могли бы сказать, что все единодушно за отмену смертной казни и „давайте все будем гуманистами“», — отметила Галич.

Кандидат философских наук доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко рассказал 360.ru, влияет ли смертная казнь на снижение уровня преступности. Он привел в пример Саудовскую Аравию, где разрешен этот вид наказания.

«Если мы говорим о Саудовской Аравии, там за год, по сравнению с 2023-м, количество казней действительно увеличилось, и достаточно серьезно. Причем наказывают в том числе за торговлю наркотиками, это иностранцы совершают в основном. Останавливает это людей? Учитывая то, что применяется казнь все больше и больше от 2023 года к 2024 году, нет», — заключил специалист.