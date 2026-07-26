Смертельные «черные вдовы» ползут по России. Каракурты могут появиться в Москве: их яд убивает

Ареал обитания смертельно опасных пауков-каракуртов в России смещается на север. Летом они вполне могут оказаться и в российской столице, предположил в беседе с телеграм-каналом Shot энтомолог Федор Мартыновченко.

Раньше так называемых «степных вдов» в Поволжье и Сибири никогда не видели. Но климат изменился, вслед за потеплением перебрались и пауки. Нескольких каракуртов нашли в областях на севере страны, их заметили в Свердловской, Новосибирской, Омской, Курганской, Оренбургской и Саратовской областях.

Подобный ареал обитания для каракуртов непривычен. Эти опасные существа любят жаркие территории, обычно они охотятся в на юге России. Теперь же такие пауки могут прижиться, а затем расплодиться и в Москве, куда из того же Краснодарского края их привозят в ящиках с фруктами.

Shot утверждает, что летом 2026 года каракурты в южных регионах России ведут себя агрессивно. Степные вдовы покусали 14 человек в Астраханской области, под Волгоградом юношу пришлось госпитализировать после того, как каракурт ужалил его в ногу. В больнице подросток едва не умер.

Яд каракурта состоит из сложных нейротоксинов, по химической природе это белки. Под воздействием высокой температуры они распадаются. Поэтому нивелировать первые последствия укуса «степной вдовы» можно и дома — нужно всего лишь прижечь ранку спичкой.

Но этот метод эффективен только минуту после укуса. И в любом случае обратиться к врачу необходимо: яд каракурта вызывает тяжелейшую интоксикацию и поражает сердечно-сосудистую систему.

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