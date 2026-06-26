Смерчи у побережья Сочи попали на видео

Метеорологи продлили штормовое предупреждение по грозам в Сочи и Сириусе, 27 июня местами ожидается гроза. Специалисты предупредили об опасности формирования смерчей на участке Магри — Веселое.

«Страшно красивое в Сочи — в море бушуют смерчи. Стихия попала на фото туристов и местных, кадры форсятся в Сети», — отметили авторы канала.

В Краснодарском крае до конца недели ожидаются дожди и грозы из-за смены воздушной массы и барического поля. В регионе начнут проходить фронтальные разделы, которые будут обостряться в дневные и вечерние часы. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а ветер усилится, в некоторых районах — до 15–20 метров в секунду.