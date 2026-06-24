На Кубани до конца недели спрогнозировали дожди и понижение температуры

В Краснодарском крае ожидаются дожди и грозы из-за смены воздушной массы и барического поля. Об этом сообщила заместитель начальника Краснодарского ЦГМС Светлана Попова сайту «Кубань 24» .

По словам Поповой, на смену высокому давлению приходит поле пониженного давления. В крае начнут проходить фронтальные разделы, которые будут обостряться в дневные и вечерние часы. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а ветер усилится, в некоторых районах — до 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха будет оставаться высокой — от +15 до +20 градусов. На Азовском побережье — от +17 до +22 градусов. В предгорных районах края сохранится более прохладная погода — от +11 до +16 градусов.

Постепенно начнет заходить холодная воздушная масса, и облачность будет прикрывать солнце, из-за чего днем температура будет понижаться. Так, 25 июня температура будет еще высокой — от +27 до +32 градусов, но уже 26 июня она немного опустится — до +24–29 градусов. В субботу ожидается от +22 до +27 градусов, а в воскресенье температура воздуха вновь поднимется — до +24–29 градусов.