Слуцкий предложил вернуть государству право видеофиксации нарушений ПДД

«Направили письмо Михаилу Мишустину с просьбой передать дорожные камеры государству. Право фиксировать нарушения должно быть у региональных ведомств и уполномоченных госорганов», — сказал парламентарий.

Слуцкий напомнил, что законодательство сейчас допускает участие в фиксации нарушений частных компаний.

Это, считает он, приводит к тому, что участки с повышенной аварийностью могут оставаться без контроля, тогда как камеры чаще фиксируют незначительные нарушения.

«ЛДПР получает обращения граждан, уставших от такого подхода к обеспечению безопасности», — подчеркнул депутат.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто назвал ошибки дорожных камер большой редкостью.