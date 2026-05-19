Слуцкий предложил снизить первый взнос и зафиксировать ставку по ипотеке

Размер первоначального взноса по ипотеке для россиян младше 35 лет необходимо снизить до 3%. Об этом в колонке для ТАСС заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что действующие условия ипотечного кредитования неподъемны для молодых людей. В качестве первоначального взноса банки требуют 30-50% от стоимости жилья.

«Сумму первого взноса для граждан до 35 лет было бы целесообразно снизить до 3% от общей стоимости жилья. При этом ставку [следует] зафиксировать на уровне не выше 6% годовых», — заявил Слуцкий.

В марте средняя ставка по ипотеке ниже 6% зафиксирована в семи регионах России. Ниже всего этот показатель оказался в Приморском крае — 5,12%, также в эту категорию попали Амурская область, Забайкальский и Приморский края, Республика Тыва, Якутия и Бурятия.