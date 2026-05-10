Названы регионы России с ипотечной ставкой ниже 6%

РИА «Новости»: средняя ставка по ипотеке ниже 6% была в семи регионах РФ

В марте средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была в Амурской и Сахалинской областях, Забайкальском и Приморском крае, Тыве, Якутии и Бурятии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России.

Ниже всего этот показатель оказался в Приморском крае — 5,12%. В Бурятии показатель составил 5,14%, в Якутии — 5,17%. Выше средняя ставка в Тыве — 5,29%, Сахалинской области — 5,43%, Забайкальском крае — 5,56%, Амурской области — 5,89%.

Ниже 7% ставка оказалась в Хабаровском крае (6,9%) и Архангельской области (6,19%).

Некоторые категории медицинских работников и служащие в приграничных районах участники специальной операции получат право участия в программе «Дальневосточная и арктическая ипотека», заявляли в Минфине.