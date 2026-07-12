Словом-рекордсменом по числу значений оказался глагол «идти»
Больше всего значений в русском языке имеет глагол «идти». Об этом РИА «Новости» заявила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.
Она рассказала, что слово «идти» имеет 56 значений и широкий спектр употребления.
«Он описывает движение человека — девочка идет по улице, перемещение транспорта — поезд идет на Москву, природные явления — идет дождь, распространение запахов, звуков, света — из кухни идет запах пирогов», — подчеркнула специалист.
Помимо действия, глагол передает течение времени и ход событий, используется для идеи соответствия или развития. В качестве примера ученый привела фразы «годы идут», «дела идут хорошо», «это платье тебе идет» и «идти к цели».
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