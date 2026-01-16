Школьникам разрешили «гойду» на ЕГЭ

Российские школьники могут использовать слово «гойда» в сочинениях на ЕГЭ в определенном контексте. Об этом ТАСС рассказал доктор филологических наук, профессор Андрей Григорьев.

Он напомнил, что в толковых словарях это слово представлено в варианте «гайда». С другой стороны — это просторечное и разговорное выражение, которое вряд ли можно использовать в письменном повествовании или рассуждении на экзамене.

«Оно может использовано, если учащийся рассуждает о популярности в Интернете такого явления, как мемы, которые в молодежной среде активно вытесняют традиционные фразеологизмы», — объяснил Григорьев.

Профессор уточнил, что слово «гойда» имеет два орфографических варианта — как восклицание или междометие. В древнерусских источниках это слово не фиксировали, что ставит факт активного использования «гойды» на Руси под сомнение.

Историки отмечали, что возгласом «гойда» пользовались еще опричники Ивана Грозного.