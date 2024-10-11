Названы главные признаки мужчины-абьюзера

Влюбленные женщины могут столкнуться с тем, что их избранник на самом деле абьюзер. Специалист консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева рассказала, какие признаки указывают на необходимость разорвать отношения с таким человеком, сообщило RuNews24.ru .

Абьюз — это форма насилия, при которой один человек систематически унижает и контролирует другого. Жертвами абьюза становятся как женщины, так и мужчины.

Психолог отметила, что цель человека-абьюзера подавить свободу и волю своей жертвы за счет контроля всех сфер ее жизни. Для этого он использует угрозы и унижения. Это подрывает самооценку и делает человека более зависимым.

Также абьюзеры предпочитают прибегать к физическому и эмоциональному насилию, заставляя чувствовать себя беспомощным. Для достижения своих целей тиран использует манипуляции и ложь. Если женщина заметила подобные признаки у своего партнера, ей нужно сразу же обратиться за помощью к профессионалам.

Психолог Александр Вронский заявил, что жертве домашнего насилия важно пройти терапию, чтобы в будущем построить новые гармоничные отношения, писали «Известия». Психолог Лия Аванесова предупредила, что в союзе с абьюзером женщины теряют самоценность.