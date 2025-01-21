Слова священника Ткачева о наказании HIMARS за аборты прокомментировали в РПЦ

Медийным людям следует тщательно подбирать слова, чтобы избежать недопонимания. Об этом РБК заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он прокомментировал высказывание протоиерея Андрея Ткачева, который в ходе проповеди связал обстрелы российских территорий ракетами HIMARS с наказанием за аборты и разврат.

Легойда назвал священника талантливым и активным человеком, который иногда «эмоционально может переходить ту грань, которую переходить не следует». Он объяснил, что некоторые слова вне контекста могут шокировать слушателей.

«С последними высказываниями отца Андрея это тоже так, хотя, с моей точки зрения, это никак не отменяет для него и для любого из нас необходимости сто раз подумать, прежде чем приводить какой-то яркий пример, и тщательно взвешивать каждое сказанное слово», — подчеркнул Легойда.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан отвечать на любовь Господа взаимностью, чтобы попасть в рай. Он рассказал, что счастье невозможно без бога.