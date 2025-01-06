Патриарх Кирилл назвал способ попасть в Царство Божие

Христинам XXI века нужно отвечать на любовь Господа взаимностью, чтобы попасть в Царство Божие. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании, прямая трансляция прошла на сайте Русской православной церкви.

Глава РПЦ напомнил, что каждый человек призван к радости и полноте жизни, то есть к счастью, а оно невозможно без бога.

«Все, что мы можем и должны сделать в своей жизни, — ответить на его любовь взаимностью», — сказал патриарх.

По его словам, вечная участь каждого — это продолжение того духовного состояния, которое было свойственно человеку в земной жизни. Нужно делать все возможное, чтобы оставаться христианами по образу жизни, по отношению к родным, близким и тем, кто нуждается в помощи.

Ранее патриарх Кирилл назвал богатство божьим даром и призвал делиться им с другими людьми. Материальные блага не должны подрывать нравственную, духовную жизнь.

Также глава РПЦ призвал помолиться в Рождество о спасении военнопленных, страждущих и больных, сообщил RT.