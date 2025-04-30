Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян восхитилась словами американского режиссера Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне. Свое мнение она высказала в своем Telegram-канале .

«Вторая мировая для США — это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего», — процитировала режиссера журналистка.

Также Стоун заявил, что мир находится в плачевном состоянии — «ЕC буквально вычеркнул из памяти Россию».

Журналистка подписала его слова, как «Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне „Знание.Первые“».

Ранее Симоньян заявила, что хотела отправиться на спецоперацию после клинической смерти мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Она объяснила, что потеряла смысл в жизни. Однако позже главный редактор RT нашла в себе силы остаться — ради семьи и Родины.