Слова Путина о невозможности дозвониться до владельца ММК назвали шуткой | 360°

Общество 28 апреля 2024, 19:49 Слова Путина о невозможности дозвониться до владельца ММК назвали шуткой Владелец ММК счел шуткой слова Путина о невозможности ему дозвониться РИА «Новости»

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Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников отреагировал на слова президента России Владимира Путина о невозможности дозвониться ему. По мнению топ-менеджера, это была шутка.

Ситуацию Рашников прокомментировал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». Он пояснил, что с ним связались из администрации и сказали быть на телефоне, потому что сейчас позвонит президент.

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«Я просидел полчаса, потом позвонили еще через полчаса, сказали: через час. А потом сказали: переносим на сегодня. Поэтому это была шутка», — пояснил владелец ММК.

По его словам, в тот вечер он был абсолютно не занят.

О невозможности дозвониться до Рашникова Путин рассказал 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам главы государства, он хотел поздравить владельца ММК с победой ХК «Металлург» в финале Кубка Гагарина, но связаться с топ-менеджером не удалось.