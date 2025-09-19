Слишком много нарушений. Что будет в России вместо патентной системы

Президент Владимир Путин не исключил отмену патентной системы для мигрантов в России. С чем это связано и что будет вместо этого, рассказала 360.ru эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она рассказала, что задумка патентной системы была хорошей, но на практике она работает с многочисленными нарушениями: например, приезжие покупают миграционный учет, чтобы жить не там, где указано в документах.

«Да чего греха таить, в Москве огромное количество иностранцев не знают русский язык! С курьерами невозможно разговаривать по телефону, объяснить, куда ему приехать. Вопрос: как они сдавали экзамен на знание русского языка? И, видимо, какие-то еще есть нюансы», — добавила Яковлева.

По ее мнению, вместо патентной системы введут другую, более жесткую, чтобы устранить эти нарушения.

Накануне глава государства на встрече с руководителями парламентских фракций призвал не делать вид, что проблем в сфере миграции нет. Он назвал эту сферу чувствительной для граждан.