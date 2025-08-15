Следственный комитет завел канал в мессенджере MAX

Официальный канал Следственного комитета России появился в отечественном мессенджере MAX. Об этом сообщила пресс-служба центрального управления ведомства.

Там отметили, что это простой и надежный способ получать актуальную информацию по всем резонансным происшествиям.

Название у канала осталось без изменений — «Следком».

«Эксклюзивные фото и видео с места событий, официальные сообщения и заявления Следственного комитета России, все самое важное и интересное о деятельности ведомства теперь в МАХ», — заявили в пресс-службе.

В минувший четверг, 14 августа, о запуске своего канала в мессенджере Max объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что очень быстро прошел регистрацию, а также проверил, как работают голосовые вызовы. Спикер нижней палаты парламента призвал всех подписчиков Telegram-канала проследовать за ним, чтобы оставаться на связи.