«Буду рад дружбе». Володин завел канал в MAX
Председатель Госдумы Володин сообщил о запуске канала в мессенджере MAX
Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрировался в новом мессенджере MAX. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Зарегистрировался в национальном мессенджере MAX. <…> И конечно же, завел там канал», — написал он.
По словам Володина, регистрация была простой и не составила никакого труда. Он отметил, что благодаря новому приложению и каналу расширил возможности для общения с аудиторией.
Председатель Госдумы проверил функцию голосовых вызовов в мессенджере, отметив, что они работают исправно. Володин призвал своих подписчиков последовать его примеру и присоединиться к MAX.
Мэр Москвы Сергей Собянин также завел собственный канал в мессенджере. В нем он планирует рассказывать о жизни столицы.