«Буду рад дружбе». Володин завел канал в MAX

Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрировался в новом мессенджере MAX. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Зарегистрировался в национальном мессенджере MAX. <…> И конечно же, завел там канал», — написал он.

По словам Володина, регистрация была простой и не составила никакого труда. Он отметил, что благодаря новому приложению и каналу расширил возможности для общения с аудиторией.

Председатель Госдумы проверил функцию голосовых вызовов в мессенджере, отметив, что они работают исправно. Володин призвал своих подписчиков последовать его примеру и присоединиться к MAX.

Мэр Москвы Сергей Собянин также завел собственный канал в мессенджере. В нем он планирует рассказывать о жизни столицы.