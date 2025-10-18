Следователи провели урок криминалистики для московских школьников

Следователи-криминалисты Главного следственного управления по Москве организовали для столичных школьников практический урок с криминалистической техникой. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Дети изучили оснащение передвижной криминалистической лаборатории и осмотрели служебный автомобиль. Многие участники урока с интересом прокатились на машине, которая ежедневно выезжает на места происшествий.

Старшие следователи-криминалисты Артем Боршавец и Ксения Каткова продемонстрировали современное оборудование. Школьники смогли самостоятельно обнаружить улики и снять отпечатки пальцев.

Мы уверены, что подобные мероприятия будут способствовать развитию интереса к криминалистике.

Сотрудники ведомства также показали школьникам познавательный ролик об образовательной программе «Юный следователь».

В завершение урока все участники получили памятные подарки от сотрудников ведомства. Педагоги школы поблагодарили офицеров за профессиональную деятельность и заботу о подрастающем поколении.