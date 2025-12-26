Skyeng: 2% опрошенных россиян признались, что встречали Новый год в такси

Новогодние праздники россияне порой отмечают в необычных местах, причем делают это не только искатели приключений. Подробнее рассказал Life.ru со ссылкой на результаты исследования онлайн-школы Skyeng.

По данным экспертов, 12% опрошенных россиян встречали Новый год вне стен дома, причем мотивы такого выбора бывают самыми неожиданными. Так, 3% признались, что бой курантов слушали в поезде, ведь в праздники многие предпочитают путешествовать.

По 2% голосов набрали варианты со встречей праздника в больнице, такси или самолете. Одни видят романтику в небесном полете, другие стремятся вернуться домой 31 декабря.

Самый редкий случай — празднование в лифте — набрал всего 0,3%, но это не отменяет оригинальности такого способа отметить Новый год.