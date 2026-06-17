Сквер на улице Тамбасова в Петербурге назовут в честь актера Александра Демьяненко

Топонимическая комиссия Петербурга приняла решение назвать сквер на улице Тамбасова в честь советского и российского актера Александра Демьяненко. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на данные депутата Алексея Цивилева.

Зеленая зона выбрана не случайно: рядом находится дом, где народный артист РСФСР жил с 1970-х до начала 1990-х годов. Также неподалеку ранее располагался один из павильонов студии «Ленфильм», с которой была связана творческая карьера актера.

Для миллионов россиян Александр Демьяненко известен благодаря роли Шурика в комедиях Леонида Гайдая: «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию».