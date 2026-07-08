Скульптуры Диоскуров у Манежа в Петербурге подготовили к реставрации

В центре Санкт-Петербурга готовится реставрация мраморных скульптур «Диоскуры, укрощающие коней», установленных у Центрального выставочного зала «Манеж». Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на проведение необходимых работ, сообщил Petrograd .

Реставраторы проведут полное обследование состояния камня и определят имеющиеся повреждения. Затем специалисты очистят поверхность скульптур от загрязнений и обработают их специальными защитными составами.

Скульптуры украшают портик здания Манежа, возведенного в начале XIX века по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Они представляют собой уменьшенные копии античных Диоскуров и стали одной из отличительных деталей исторического здания.

Завершить реставрацию объекта культурного наследия федерального значения планируют к 1 октября 2026 года. После окончания работ скульптуры сохранят исторический облик и продолжат украшать фасад Манежа.