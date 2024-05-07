Компания Пригожина продала фабрику-кухню | 360°

Общество 07 мая 2024, 10:59 Компания Пригожина продала фабрику-кухню Созданная Евгением Пригожиным ГК «Конкорд» продала фабрику под Санкт-Петербургом РИА «Новости»

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Основанная главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным группа компаний «Конкорд» продала под Санкт-Петербургом фабрику-кухню. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на финансовую отчетность компании за 2023 год.

Входящая в ГК ООО «Комбинат питания» продала в Янино производство, которое выпускало в сутки до 100 тысяч готовых блюд для социального и коллективного питания.

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Всего на строительство кухни-фабрики в «Конкорде» выделяли 1,7 миллиарда рублей, новый владелец компании произведет ее перезапуск. Также к новым хозяевам фабрики перешли контракты на поставку продуктов для российской армии.

Генеральный директор RestCon Елена Перепелица отметила, что в ближайшее время комбинату в Янино потребуется общая реставрация на 1,2 миллиарда рублей.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате крушения бизнес-джета в Тверской области, уточнил RT. Его похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, церемония прошла в закрытом режиме.