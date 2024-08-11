Скоропостижно скончался актер театра Александр Яськов

Хакасский театр имени Лермонтова сообщил о кончине актера Александра Яськова

Фото: Freepik

Актер театра и кино Александр Яськов скоропостижно скончался 8 августа. Ему был 71 год. Некролог напечатали на официальном сайте Хакасского театра имени Лермонтова, где артист служил с 1978 года.

«Александр Яськов был настоящей театральной легендой. Это один из тех артистов, которые пришли работать в Русский театр сразу со студенческих подмостков и остались верны абаканской сцене спустя более 40 лет», — сообщили в театре.

За время работы в театре он сыграл более 50 ролей в пьесах российских и зарубежных драматургов разных по стилю и жанру. За неоценимый вклад в развитие и сохранение культурного наследия Яськова в 1993 году наградили почетным званием «Заслуженный артист Республики Хакасия», а в 2000 году он получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Смерть Яськова назвали скоропостижной, но не сообщили деталей. Прощание с заслуженным артистом пройдет 11 августа в Большом зале Русского театра драмы имени Лермонтова в Абакане.

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