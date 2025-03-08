Скончался президент ассоциации ветеранов группы «Альфа» генерал Мирошниченко

Президент международной ассоциации ветеранов группы «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале ассоциации.

«Восьмого марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора „Альфа“ генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко», — отметили в ассоциации.

Мирошниченко родился в Москве, проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения, окончил спецшколу КГБ СССР в Ленинграде. Окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ СССР имени Дзержинского.

В группе «Альфа» военный состоял с 1978 года. Участвовал в освобождении заложников в Буденновске и на Дубровке.

Мирошниченко награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Красной Звезды, Мужества (двумя), «За военные заслуги», Почета, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В 2023 году его избрали главой международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

В декабре 2024 года скончался один из 10 учредителей Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Павел Климов. Подполковник КГБ в отставке, кавалер ордена Красного Знамени и герой штурма дворца Тадж-Бек в Афганистане умер в возрасте 72 лет.