Скончался последний старейший член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

На 97-м году жизни скончался последний член Политбюро ЦК КПСС, бывший ректор Академии общественных наук, государственный и партийный деятель, экономист, ученый Вадим Медведев. Об этом сообщила пресс-служба РАНХиГС.

Вадим Медведева родился 29 марта 1929 года в Ярославской области. Окончил экономический факультет Ленинградского университета, защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации.

С 1970 года работал в аппарате ЦК КПСС, с 1978 по 1983 год был ректором Академии общественных наук, ныне РАНХиГС.

В 1980-е годы Медведев был секретарем ЦК КПСС, членом Политбюро, председателем Идеологической комиссии, членом Президентского совета. Он играл ключевую роль в годы перестройки в идеологическом изменении России.

«В частности, он вернул в общее пользование из спецхранов запрещенные книги, журналы и документы, способствовал реабилитации многих жертв политических репрессий 1920–1950-х годов, отменил вузовские курсы “История КПСС” и “Научный коммунизм”», — сказано в публикации.

С 1992 года продолжал научную и общественную деятельность.

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