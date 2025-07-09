Умерла народная артистка России Галина Карелина

Народная артистка России Галина Карелина умерла в возрасте 94 лет. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Александринского театра.

«На 95-м году жизни скончалась народная артистка России Галина Тимофеевна Карелина», — рассказали представители театра.

Актриса умерла 9 июля. Причину ее смерти не рассказали. Желающим проводить артистку в последний путь обещали позже сообщить дату и место прощания.

Галина Карелина родилась 18 июня 1931 года. Она окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского и с 1956 года служила в труппе Академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

За свою карьеру успела сыграть более 60 ролей современного и классического репертуара. Наибольшую известно приобрела после спектаклей «Блаженная Ксения. История любви» и «Маскарад. Воспоминания будущего».

Несколько дней назад стало известно о смерти советской актрисы из «Возвращения Мухтара» Татьяны Шелиги. Артистке было 76 лет.