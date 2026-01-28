Скончался один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков

Известный конструктор бронетанковой техники Николай Молодняков скончался в Москве на 89-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

«Именно он настоял на первом динамическом показе танка Т-90С на международной оборонной выставке IDEX 1997. Николай Александрович занимался не только организационными вопросами. Если было нужно, он мог взяться и за рычаги, и за лопату», — отметили в концерне.

Молодняков был заслуженным конструктором России, членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук и одним из разработчиков легендарного танка Т-90. Свою карьеру начал инженером-исследователем и прошел путь до заместителя главного конструктора, посвятив жизнь работе на «Уралвагонзаводе» и в Уральском КБ транспортного машиностроения.

Конструктор также активно занимался продвижением российской бронетехники на мировом рынке, что позволило заключить контракты с иностранными заказчиками.