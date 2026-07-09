Скончался креативный продюсер РЕН ТВ Владимир Филимонов

Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов скончался на 63-м году жизни. Некролог опубликовали на сайте телекомпании.

«Мы потеряли не просто коллегу.<…> Он был надежным, честным, бесконечно добрым и бескорыстным. А еще он был большим профессионалом, каких мало, обладал уникальным чутьем и, конечно, талантом», — поделился гендиректор МИЦ «Известия» и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Владимир Филимонов родился 29 ноября 1963 года. На РЕН ТВ он проработал 25 лет. Коллеги вспоминают продюсера не только как хорошего специалиста, но и душевного человека, к которому всегда можно было обратиться за помощью.

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