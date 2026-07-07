Скончался главный конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Домнин

«На 81-м году ушел из жизни Владимир Борисович Домнин — заслуженный конструктор России, кандидат технических наук, лауреат премии правительства России в области науки и техники, талантливый специалист и выдающийся организатор», — заявили в пресс-службе.

Домнин прибыл на Уралвагонзавод в 1967 году как военный представитель. Активно участвовал в войсковых испытаниях и в процессе освоения серийного выпуска танка Т-72.

Затем его назначили уполномоченным ГАБТУ МО по Сибирскому и Уральскому военным округам. С 1997 года трудился на Уралвагонзаводе замом главного инженера, в мае 1999-го участвовал в индийских испытаниях Т-90С. Контракт по итогу помог сохранить отечественное танкостроение, в чем большая заслуга Домнина. В 1999-м он стал директором и главным конструктором УКБТМ.