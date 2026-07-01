Скончался экс-проректор КГСХА и известный ученый Николай Лушников

В Кургане на 86-м году жизни скончался доктор сельскохозяйственных наук, профессор и заслуженный работник высшей школы России Николай Афанасьевич Лушников. Об этом сайту URA.RU сообщили в Курганском государственном университете.

Лушников родился 24 ноября 1940 года и окончил Курганский государственный сельскохозяйственный институт в 1963 году по специальности «Зоотехния». С 1971 года его профессиональная деятельность была связана с Курганской государственной сельскохозяйственной академией, где он прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой кормления животных, декана зооинженерного факультета и проректора по учебной работе.

За время работы в вузе Лушников опубликовал более 160 научных и методических работ, под его руководством были защищены три кандидатские диссертации. Он занимался исследованиями в области кормления сельскохозяйственных животных, разработкой технологий заготовки кормов и применением пробиотиков и природных добавок в животноводстве.

«С прискорбием сообщаем, что 30 июня ушел из жизни Лушников Николай Афанасьевич, известный ученый, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Министерства образования РФ», — отметили в пресс-службе вуза.

Прощание состоится 2 июля с 11:30 до 12:45 возле корпуса биотехнологии КГУ.