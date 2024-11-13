Сколько родила, столько получила? Пенсии призвали привязать к родительскому стажу

Демограф Тимаков: у многодетной не должна быть меньше пенсия, чем у карьеристки

Демограф, аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков предложил привязать размер пенсии не только к трудовому, но и к родительскому вкладу в общество. С чем связана такая идея и к чему приведет, он рассказал 360.ru.

«Проблема-то связана не с тем, что оскудели закрома Родины, а с тем, что соотношение пенсионеров и работающих людей изменилось. Именно из-за низкой рождаемости нашей», — заявил аналитик.

Сейчас сложилась ситуация, при которой на пенсию уходят больше людей, чем появляются трудоспособного возраста, отметил Тимаков. Он назвал несправедливой ситуацию, при которой женщина-карьеристка, ни разу не уходившая в декрет, получает гораздо более высокую пенсию, чем многодетная мать, у которой по понятным причинам меньше стаж.

«И что мы имеем? Пятеро детей работают, наполняют Пенсионный фонд. Они полностью взращены женщиной, которая рожала. Та, которая не рожала, ее детей нет на сегодня. Никто из ее потомков не внесет в этой части вклад в наполнение Пенсионного фонда, но она получает пенсию раза в два больше, чем условная наша мама-героиня», — заявил Тимаков.

По его словам, важно именно воспитание детей, а не сам факт их появления на свет.

«Если он или она детей своих бросили, то, конечно, хоть они там целую фабрику организовали по производству своих потомков, но в данном случае они никакой ответственности за них не несли и получать с этого дивиденды не должны», — уточнил он.

Также демограф предложил, чтобы половину пенсионных взносов взрослые трудоспособные люди платили в общий фонд, а половину — собственным родителям. Однако он уточнил, что не настаивает на столь радикальном шаге.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал демографические проблемы огромным вызовом для России и призвал каждого об этом подумать.