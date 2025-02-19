Сегодня 05:26 Единое пособие на детей: что изменилось в 2025 году и как его теперь получить 0 0 0 Фото: Freepik Общество

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В 2025 году изменились условия начисления единого пособия на детей. В материале 360.ru — о правилах начисления, размере и новом порядке получения выплаты.

Что такое единое пособие на детей Единое пособие на ребенка — это вид государственной поддержки для семей с низким уровнем дохода. Появившаяся в 2023 году выплата заменила шесть других мер государственной помощи. Единое пособие на детей регламентируется федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Пособия поступают на карту «Мир» ежемесячно третьего числа. Также выплату можно получать и через «Почту России» с 3 по 22 число каждого месяца. Единое пособие заменило выплаты: беременным, которые встали на учет до 12 недель;

по уходу за ребенком до полутора лет;

на первого ребенка до трех лет;

на третьего ребенка до трехлетнего возраста;

на детей от трех до семи лет;

на детей от восьми до 17 лет.

Фото: Freepik

Кому положено единое пособие на детей Правила назначения единого пособия прописаны в постановлении правительства № 2330 от 16 декабря 2022 года. Претендовать на выплату могут: беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель;

семьи, в которых доход на одного члена не превышает прожиточного минимума в регионе;

семьи, в которых ребенок не достиг 17 лет. Обязательным условием для получения единого пособия является российское гражданство ребенка и родителя и постоянное проживание семьи на территории России. В некоторых случаях в назначении пособия могут отказать. Например, если у семьи есть больше одной дачи. Или если семья не многодетная и в ней нет инвалида, то наличие двух автомобилей также может стать причиной отказа. На получение пособия имеют право и самозанятые. Для этого доход должен составлять не менее двух МРОТ за 12 месяцев.

Фото: Freepik

Что изменилось в 2025 году Ежемесячное пособие не назначат, если минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи составил менее четырех МРОТ за расчетный период. С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей, минимальная сумма дохода должна быть не менее 89 760 рублей. В этом условии есть исключения. Если член семьи имели статус безработного, ухаживали за ребенком или проходили военную службу. Также это условие не распространяется на жителей новых регионов. Изменения также коснулись параметров оценки нуждаемости — в учет не идут госвыплаты участвующим в боевых действиях военнослужащим и членам их семей. Также исключается и размер компенсации на ремонт частных домов погибших военнослужащих. В 2025 году упростили порядок получения пособия на новорожденного, его назначают проактивно, если семья уже получает выплаты на старших детей. Проще стало переоформить пособие на другого родителя при необходимости.

Фото: Freepik

Размер выплаты Беременные, вставшие на учет до 12 недель получат единое пособие в размере от 50% до 100% суммы прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2025 году эта сумма составляет 19 329 рублей. Семьи с детьми до 17 лет получат пособие в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для ребенка, который в 2025 году составил 17 201 рубль. Размер выплаты зависит от степени нуждаемости семьи. Пособие могут увеличить вполовину или вдвое. Для расчета берут региональный прожиточный минимум.

Фото: РИА «Новости»

Как оформить пособие Для оформления единого пособия не требуется собирать пакет документов, Социальный фонд России самостоятельно соберет все сведения из профильных ведомств. Заявление можно подать онлайн через «Госуслуги», или через отделение МФЦ. При очной форме потребуется паспорт и реквизиты карты «Мир». Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней, при отказе потребуется еще один день. Пособие назначается на 12 месяцев, очередное заявление нужно подавать в месяц, когда выплаты заканчиваются. При переезде в другой регион выплата пособия прекратится и нужно будет подавать новое заявление. Если ребенок родился до 31 декабря 2022 года, то выплаты могут производить по старой схеме либо новым пособием. С 2023 года назначают только новую выплату.

Фото: РИА «Новости»

Как и где получить выплату в Москве и Подмосковье В соответствии с постановлением правительства Москвы «О ежемесячных пособиях на детей в городе Москве» назначение и выплата единого пособия осуществляется органами социальной защиты населения. Правительством Московской области с 1 января 2025 года установлена величина прожиточного минимума на ребенка в размере 18 723 рубля, для трудоспособного населения — 21 039 рублей. Пособие на детей до 17 лет по Москве и Московской области составляет 9361, 14 042 и 18 723 рубля, для беременных женщин — 10 519, 15 779 и 21 039 рублей.