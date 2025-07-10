Скидки семейным парам на «места для поцелуев» могут ввести в кинотеатрах России

В ГД предложили ввести скидки семейным парам на места для поцелуев в кинотеатрах

Новый способ укрепить семейные отношения и улучшить демографическую ситуацию в стране предложил заместитель председателя Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он считает, что этому может поспособствовать введение скидок на билеты на «места для поцелуев» для семейных пар. Соответствующее обращение на имя министра культуры России Ольги Любимовой появилось в распоряжении 360.ru.

«В целях повышения привлекательности таких мест и, в целом, укрепления престижа семейных союзов, считаю целесообразным рассмотреть возможность введения компенсационного механизма для кинотеатров — за счет покрытия расходов, связанных с предоставлением скидок семейным парам при покупке билетов на „места для поцелуев“», — заявил он.

В случае принятия инициативы, Даванков предложил государству компенсировать владельцам кинотеатров расходы, которые возникнут при предоставлении скидок для супружеских пар. По его мнению, эта мера станет доказательством государственной поддержки традиционных семейных ценностей и поспособствует улучшению и укреплению браков.

«Кроме того, данная инициатива может способствовать увеличению посещаемости кинотеатров на фоне снижения интереса к ним», — добавил депутат и подчеркнул, что за последние три года количество проданных в российских кинотеатрах билетов становится все ниже.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким заявила, что в обществе необходимо продвигать идею многодетности. Она предложила создавать рекламу, формирующую образ многодетной семьи.