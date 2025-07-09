Депутат Ким отметила, что формирование образа большой семьи в рекламе поможет улучшить демографию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что в обществе необходимо продвигать идею многодетности.

Депутат отметила, что реклама может помочь изменить восприятие нормы количества детей в семье.

«Было бы хорошо, чтобы в рекламе нам показывали не одного-двух детей, а сразу трех. Три плюс ребенка — это три, четыре, пять детей. Вроде бы это сообщение такое мимолетное, это доли секунды, но это тот образ, который наше подсознание постоянно запечатлевает. Мы понимаем, что в стране сегодня это нужно, воздействие через контент, оно очень глубокое. И мы хотим его создавать», — подчеркнула парламентарий.

По мнению Ким, формирование образа большой семьи в медиапространстве может оказать значительное влияние на демографическую ситуацию в стране. Для этого необходимо разработать ориентиры и стандарты для создателей контента, чтобы они могли эффективно продвигать семейные ценности.