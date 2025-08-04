Скандальный запрет. Культовый хит АК-47, Ноггано и Гуфа заблокировали в рунете

Роскомнадзор ограничил доступ к треку «Тем, кто с нами» АК-47, Ноггано и Гуфа

Площадка «Яндекс. Музыка» ограничила доступ к треку «Тем, кто с нами» исполнителей АК-47, Ноггано и Гуфа. Сервис принял решение по требованию Роскомнадзора, сообщило РИА «Новости» .

Композиция пропала и с других популярных сервисов, таких как Spotify и Apple Music. Клип на песню убрали с канала музыкального лейбла Gazgolder, который в свое время его и выпустил.

В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили прессе, что уведомили онлайн-площадки о необходимости ограничения доступа к треку. В ведомстве пояснили, что в тексте песни содержится информация о способах незаконного изготовления психотропных веществ.

Трек «Тем, кто с нами» вышел в 2010 году. Он стал главным хитом альбома МегаPolice уральской команды АК-47.

В июле 2025 года челябинский миллиардер Игорь Рыбаков объявил о намерении выкупить все права на «Город дорог» — дебютный и один из самых популярных альбомов Гуфа. Предприниматель захотел удалить запись.

Рыбаков объяснял, что в молодости «разрушал свою жизнь», когда слушал этот альбом. Бизнесмен уверял, что почти закрыл сделку, однако сестра музыканта Ольга Долматова в беседе с 360.ru опровергла такую информацию.